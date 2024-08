Selle suve menulavastust „Rohelised niidud“ mängitakse suure publikuhuvi tõttu ka 2025. aasta suvehooajal

„Roheliste niitude“ peategelaseks pole mitte üks ajalooline isik, vaid terve ansambel – Eesti Raadio Meeskvartett, mis nelja andeka mehe panustamisel ületas kõik seni nähtu ja kuuldu ning viis eesti levimuusika täiesti uuele tasemele. Eri Klasi, Uno Loobi, Kalju Terasmaa ja Arved Haugi poolt Eesti Raadio Meeskvarteti nime all tuntuks lauldud laulud tulid, et jääda, sest ikka ja jälle, põlvest põlve leidub inimesi, kes neid uuesti esitada ja kuulata tahavad.

„Minu sügav lugupidamine ja austus kuulub nendele meestele, kes pühendasid end jäägitult muusikale, kes tõid ohvriks oma isikliku elu ja veetsid rohkem aega laval, stuudios ja proovisaalis kui õnnelikult kodus pereringis. Nad kinkisid meile selle imelise muusika, mis meie hinge tänaseni puudutab. Kuidas nad kõike jõudsid, see jääb mulle mõistatuseks. Ju oli neile rohkem antud kui teistele. Aga võib-olla oligi siis taevas sinisem ja niidud rohelisemad,“ ütleb lavastuse kavalehes lavastaja Priit Võigemast.

Teatrikriitik Helen Pärk on kirjutanud: „Idee ja/või teksti autorid Maarek Toompere, Tarmo Kiviväli, Ott Kilusk ja Priit Võigemast on loonud väga tervikliku maailma, kus igale võtmetegelasele antakse oma stseenis peategelase roll ja kõik ülejäänud lubavad tal särada. Väikeste repliikidega on lugu kokku seotud ka kahe varasema samas mängupaigas toimunud lavastusega, nende seoste märkamine muu teksti sees oli väga soe ja mõnus äratundmine.“ (Postimees, 01.08.2024)