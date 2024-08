SKANDAAL | Filmis „Ei iial enam“ kakelnud paar ei salli ka päriselus teineteise viluvarju

Koduvägivallale ja lilledele pühendatud „Ei iial enam“ on saanud menuka vastuvõtu osaliseks. linateose staarid Blake Lively ja Justin Baldoni aga 5. augustil New Yorgis samasse ruumi ei mahtunud. Naispeaosa mänginud ja filmi produtseerinud Lively istus oma lähedastega ühes saalis. Meespeaosas figureerinud ja ka filmi režissöör Justin Baldoni oli aga oma sõpradega teises saalis. Paar ei suutnud isegi nii palju teieteise lähedust taluda, et pole ühelgi pressilinastusel koos poseerinud.