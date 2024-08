VAATA | Mis on juhtunud prints Williami välimusega?

Prints William ja printsess Kate jagasid pühapäeval platvormil X toetust Briti sportlastele, kes tänavustel Pariisi olümpiamängudel osalesid. Tänuvideost on näha, kuidas printsess Kate särab, samal ajal kui prints William on tema kõrval palju karmima väljanägemisega. Fännide üllatuseks on prints William ka endale habeme kasvatanud.