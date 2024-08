„Kas on vaja nii labane olla?“ Andrei Zevakin nimetas Joe Roganit kritiseerinud naist „t*rapeaks“

Põhjus, miks Rogan võib vastuoluline tunduda, on USA meediaga kursis olevatele inimestele juba aastaid selge. Näiteks koroonapandeemia ajal kasutas ta oma platvormi, et levitada valeinfot vaktsiinide kohta ja kutsus saatesse vandenõuteoreetikuid. Kui varem oli Rogan pidevalt paremäärmuslaste hääletoruks, siis hiljuti tegi ta üllatava lükke ja teatas, et ei toeta lähenevatel USA presidendivalimistel Donald Trumpi.