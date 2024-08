ÜLEVAADE | Vaktsiinivastasus, rassism ja valeinfo levitamine. Kes on Ari Matti Ameerikas kuulsaks teinud koomik Joe Rogan?

Joe Rogan on see mees, tänu kellele kogub meie kohalik koomik Ari Matti Mustonen USAs tuntust. Samas on Rogan pälvinud meedias negatiivset kajastust enda varasemate sõnavõttude kohta, milles esineb valeinformatsiooni ning kust peegeldub kohati Venemaa- ja Trumpi-meelsust. Kas side selliste vaadetega meelelahutajaga on Eestile ohutu?