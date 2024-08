„Meil on mõned valmis mõeldud...“ Anni Rahula kergitab saladusloori peagi sündiva lapse nimelt

Kuidas reageerisid teie teised lapsed uudisele, et nad saavad veel ühe õe või venna?

Rubi oli väga õnnelik. Ta on ääretult hooliv ja suure südamega tüdruk, kes hoiab Thori ka iga päev tohutult. Poiss on viimased kuud saanud rohkem aru, et kusagil kõhus see tita end peidab, ega jõua oma alles arenevas sõnavaras iga päev ära jutustada, kuidas „tita välja, tita kärus tuttu, tita kalli-kalli“.