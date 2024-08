Tohoh! Donald Trumpi poeg nimetas prints Harryt ja Meghanit kuningliku perekonna „riknenud õunteks“

Saates GB News kommenteeris Donald Trumpi poeg Eric Trump intervjuus Sussexi hertsogi ja hertsoginna olukorda väljasaatmisohu valguses ja nimetas neid „halbadeks õunteks“. Siiski väljendas ta ka enda isa armastust Briti kuningliku perekonna vastu ning lausus, et kuninglikku institutsiooni tuleb imetleda, kuid alati võib seal olla „halbu õunu“.

„Ma võin teile öelda, et mu isa austas kuningannat Elizabeth II nii palju, nagu ka mina,“ ütles Eric. Ta lisas, et tema ema Ivana Trump sai printsess Dianaga hästi läbi ja seetõttu Eric teab kuningliku perekonna asju juba aastaid. Eric selgitas: „Kuningliku perekonna institutsioon on ilus ja seda imetlevad paljud ameeriklased. Seda tuleks kaitsta. Kuid igas viljapuuaias võib olla riknenud õunu.“