VIDEO | Tõeline kaskadöör! Tom Cruise’i julge õhulend olümpia lõputseremoonial on muutunud netisensatsiooniks

Kuna järgmised suveolümpiamängud toimuvad 2028. aastal Los Angeleses, siis oli Pariisi olümpiamängude lõputseremooniale kaasatud ka palju kuulsaid USA staare. Tseremoonia käigus esinesid näiteks Snoop Dogg, Dr. Dre, Red Hot Chilli Peppers ja Billie Eilish, kuid tegid seda LA-st videosilla vahendusel.

Oma kihvti etteaste lõpetas ta sellega, et haaras enda kätte olümpialipu, istus sellega tsiklike ja sõitis minema.

Sotsiaalmeedias on Cruise’i kihvt õhulend saanud tõeliseks sensatsiooniks ja näitleja on saanud oma vapra ja paeluva triki eest ohtralt kiidusõnu. „Viimane elusolev superstaar,“ kiitis üks kasutaja X-is (endises Twitteris) Cruise’i. „Ma olen sõnatu. See oli tõeliselt imeline,“ säutsus teinegi. „Nii kuradi lahe! Aitäh selle eest,“ oli ka kolmas kasutaja nähtust võlutud.