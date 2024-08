USA tippkooli tudeerima läinud Ingmar Erik Kiviloo: muidugi on olnud kriitilisi hetki seoses õppemaksu tasumisega

Kolm aastat tagasi superstaarisaatest tuule tiibadesse saanud muusik Ingmar Erik Kiviloo (20) õpib Ameerika mainekas Berklee ülikoolis heliloomingut, džässviiulit ja produtseerimist. Seal õppimine ei ole odav lõbu – ühe semestri eest tuleb välja käia 20 000 dollarit, ent tänu toetajate abile on see raha seni kokku saadud. Ingmari kindel soov on vallutada oma muusikaga maailm. Ta teab, et peab juba praegu selleks vaeva nägema, et olla kümne aasta pärast tipus.