Südamlik samm! Viinis terroriohu tõttu kontserdid tühistanud Taylor Swift tegi Austria fännidele üllatuse

Lauljatar Taylor Swifti kolm Austria kontserti jäeti ära pärast seda, kui Austria politsei arreteeris kaks meest, keda süüdistati terroriaktis. Politsei sõnul olid need suunatud Swifti Austria kontsertpaigale, vahendas New York Times neljapäeval. Reedel vahistati ka kolmas kahtlusalune. Maailmakuulus popstaar pidi lavale astuma oma sõuga nii neljapäeval, reedel kui ka laupäeval.

Swifti „Eras Touri“ Austriasse viinud ettevõte Barracuda Music andis sõude tühistamisest teada Instagrami postituse kaudu. On teada, et Viini kontsertidele olid minemas ligi 200 000 inimest, kellele tagastatakse raha kümne tööpäeva jooksul. „Meil ei ole muud võimalust, kui jätta kontserdid ära,“ kirjutas Barracuda Music oma pressiteates.

Laupäeval selgus, et Tayloril on võimalus kontsertide tühistamist fännidele heastada. Nimelt lõi lauljanna käed Disneyga ja üllatas oma Austria fänne sellega, et pakkus neile erilist võimalust näha oma turneest „Eras Tour“ valminud kontsertfilmi.

Ka varem on Taylori kontserdid taoliste ähvarduste kätte sattunud, kuid siis pole ta pidanud vajalikuks oma esinemisi tühistada, vahendab People. Siiski on Taylor varem avaldanud, et selline rünnak on tema suurim hirm.