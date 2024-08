FOTOD | Roosid luksushotelli voodis. Ott Tänak tähistas pulma-aastapäeva eriti romantilistelt

Ott lisas enda sotsiaalmeediakontodele kolmest pildist koosneva pildiseeria pealkirjaga „12 aastat tagasi kõik muutus“, mis tähistab nende esimest kohtumist. Paar on varem paljastanud, et nende esmakohtumine leidis aset Rakvere rallil 11. augustil 2012, kui Janika sõbranna kurameeris Oti toonase paarimehega ja tüdrukud läksid koos sõitu vaatama.

„Ott polnud veel nii kuulus, et Tänaku nimi mulle midagi öelnuks, meenutas Janika esmakohtumist Otiga ajakirjale Eesti Naine. Ta täpsustas: „Kui sõbrannaga lõpuks tagasi läksime, tegime tee peal peatuse, et ta saaks poest läbi käia. Ootasin teda autos ja guugeldasin, et kes see Ott Tänak on. Minu jaoks oli kuulus rallisõitja Markko Märtin – tema võistlusi olin küll vaadanud ja isegi Soomes rallil käinud.“