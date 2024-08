Esileedi Sirje Karis ületas huvitaval põhjusel uudiskünnise hoopis Läti meedias

Nii lätikeelne Delfi kui ka meie lõunanaabrite portaali venekeelne versioon on esmaspäeval avaldanud artiklid Sirje Karise silmatorkavatest kõrvarõngastest. Põhjus, miks lätlasi antud ehted huvitavad on lihtne - need on valmistatud Bolti tõukeratastest, millega ka meie lõunanaabrid oma suurimates linnades ringi vuravad. Läti Delfi poolt kajastatud kõrvarõngaste autoriks on ehtekunstnik Tanel Veenre.