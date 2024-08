Sisulooja Anita Sibul sai salapärasest kallimalt väga uhke kingi: see on ilmselt tiiser sellest, kui kihlasõrmuseni jõuame

Õhtuleht vahenda b, et mõjuisik postitas video karbi avamisest ka sotsiaalmeediasse. „Mulle meeldib, kui on nii põhjusega kui põhjuseta kinke, sest nii jääb üllatusmoment alati alles! Tõsi, paar kuud tagasi lisandus veel naturaalsetest teemantidest sõrmus, mida kannan nimetissõrmes ning mis oli ka täitsa niisama põhjuseta kink tema poolt,“ rääkis Sibul.

„Need sõrmused on ilmselt tiiser sellest, et kui kihlasõrmuseni jõuame, saab see eriti hea ja eriline olema,“ ütles ta naerdes. Senised kingiks saadud sõrmused on väga hinnalised, näiteks viimane Cartier’i sõrmus maksab umbes 1500 eurot.