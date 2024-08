FOTOD | Zuzu Izmailova perekond sai liikme võrra rikkamaks: andsin alla mitu aastat kestnud mangumisele

„Andsin alla mitu aastat kestnud mangumisele. Laste võit,“ kirjutas Izmailova sotsiaalmeedias ja lisas, et armsale kassile pandi nimeks Purrito. Instagramis jagas Izmailova uuest pereliikmest ka vahvaid kaadreid.

2017. aastal abiellus Izmailova oma pikaaegse kallimaga Joonas Laksiga. Paaril on kolm last - Aksel Maru, Jussif Kõu ja tütar Sima Esme.

Kirjutasime aasta alguses, et Izmailova esimene väljamaareis perega algas seiklusrohkelt, kus mitmed planeeritud tegevused läksid risti vastupidi.

Zuzu avaldas toona enda Facebookis, et reisi enamus äpardustest oli puhtalt detailidest kergelt mööda vaatamise hind. „Samas, kui oleksime oma reisi samm-sammult läbi mõtlema hakanud, oleks see suure tõenäosusega vaid mõtteks jäänudki,“ kirjutas ta.

„Lagunev ja mitte toimiva ventilatsiooniga hotell Milanos Malpensas, edasilennuks valesse terminali suundumine, ajasurvest tekkiv väike paanika jne on kolme lapsega reisimise puhul köki-möki,“ loetles Zuzu ootamatusi, mis reisil nende perele osaks said.

„Lisaks selgus, et lennuk, millelt kartsime maha jääda, polnud õhku tõusmiseks valmiski. Üks lennuki mootoritest oli rivist väljas. Kuigi rikke kõrvaldamine võttis tund aega ja lennukitäis inimesi koos väikeste lastega istusid kogu aja kuumas suletud ruumis, olime tänulikud, et rike tuvastati ikkagi enne lendu, mitte selle ajal,“ kirjeldas riigikogu liige. „Aksel, kes esimest korda lennukiga lendas, küsis mitu korda, et kas hakkame juba peatuma ka, sest ta ei jaksa rohkem istuda.“