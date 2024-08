Kontserdipildistamise paradoks: miks kontsertidel pressifotograafe piiratakse, kuid nutitelefonidega publikut mitte?

Maailmakuulsad staarid seavad tihtipeale esinemispaikades meediatöötajatele karme reegleid, kuidas nende esinemist jäädvustada võib. Sageli on lubatud pildistada esimesi lugusid, kuid rohkem mitte. Samal ajal on publikus tuhandeid inimesi, kel on lihtne kontserdil toimuvat nutitelefoniga pildistada ja fotosid sotsiaalmeedias jagada. Miks on artistidel pressifotograafidele ranged reeglid, kuid nutitelefonidega kontserdipublik võib esinemist vabalt filmida ja pildistada?