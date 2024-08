Mallukale ehk Mallu Mariann Treimannile pole raamatute kirjutamine sugugi võõras. 2019. aastal avaldas Eesti üks tuntumaid blogijaid oma debüütteose „Kes see Mallukas veel on?“ ning nüüd, 5 aastat hiljem, on raamatule valminud järg pealkirjaga „Salapäevik: kõigile lugemiseks“. Kirjelduse järgi on tegu avameelse teosega, mis keskendub peamiselt viimase 5 aasta seikadele ja paljastab autori kõik saladused. Naise sotsiaalmeediast on selgunud, et suuremas osas keskendub see tema eelmisele suhtele maakler Gert Roosimäega.