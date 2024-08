Arvasid, et Eestis on hinnad kallid? Soome Flow festivali külalised pidid joogi ja söögi eest ulmelisi summasid välja käima

Flow festivalil üles astunud esinejate nimistusse kuulusid teiste seas hitimeistrist lauljatar Halsey, maailma hetke populaarseim DJ Fred Again ja TikTokist tuule tiibadesse saanud Raye. Paraku ei jäänud kuulsaid esinejaid kuulama tulnud külastajad hindadega rahule, mis omakorda suurendas nende inimeste hulka, kes pidid kohapealt ostmisest loobuma ning joogid sisse smugeldama.

Piletid ise olid kolmepäevasele festivalile 250-300 eurot. Julgemad, kes olid nõus ostma varakult pileti, teadmata, kes on esinejad, said endale pileti 200 euroga. Võrdluseks, et Pärnus toimunud Beach Grindi festivali kahe päeva pass oli 80 euro kandis, Pühajärve jaanitule ning Eesti Hip Hop Festivali (EHHF) kahe päeva pass 50-60 euro ringis.