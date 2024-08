ÜLEVAADE | Eesti tuntud nägude pöörased suveseiklused. Kes käis läbi kõik suurkontserdid? Kes jäi majandusliku seisu tõttu hoopis koju?

Elu kõige töökam suvi

Laulja Anne Veski (68) kõige parem emotsioon sellest suvest on, et need kolm kuud on läinud erakordselt hästi. „Minu elus on kõik imeline ja see ongi kõige tähtsam. Raske on öelda, milline pidu oli parim, ent see suvi oli mu bändile kõige töökam terves meie esinemisajaloos. Tundub uskumatu, aga isegi ilm soosis meid palju, sest meie esinemiste ajal ei sadanud kordagi vihma. Üks üritus on olnud parem kui teine: päike, palju rahvast ja soe vastuvõtt publiku poolt. Olen väga tänulik meie rahvale ja teen neile kummarduse. Mida rohkemat võib üks artist üldse tahta! See ongi kõige suurem õnn, et meid kutsutakse nii palju esinema. See on minu suve kõige parem emotsioon.