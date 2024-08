Grammy nominatsiooni pälvinud elektroonilise muusika maestro Elderbrook esineb Tallinnas

Elderbrooki viimane album ilmus 2023. aastal ja kandis nime „Little Love“. See on ood uuele peatükile tema elus. „Album vaatleb, kuidas ma olen oma elule uuesti lähenenud ja kuidas ma teen valikuid keskendudes suuremale pildile,“ selgitab ta, lisades, et ta on „isaklubiga“ liitumisest saadik vähem pidutsemas käinud. Elu võib saada täiesti uue tähenduse, kui sinust saab lapsevanem, ja tavaliselt ka saab, ning see üleminek on suurepäraselt kajastatud albumil „Little Love“. Isiklik kasv ja areng ning see, kuidas need mõjutavad sinu elu suunda, on suurte muutuste ja peente transformatsioonide katalüsaatoriks.