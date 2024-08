KLÕPS | Lauljad Beatrice ja AG lasid endale samasuguse kehakaunistuse teha. „Ühiseid tätoveeringuid tehakse elus korra.“

Päevake tagasi avaldasid noor lauljanna Beatrice ehk Lisella Beatrice Kirjutaja ja räppar AG ehk Silver Orissaar sotsiaalmeedias, et nende kehale on ühesugune tätoveering tehtud. Paari uus kehakaunistus ilutseb kummagi noore talendi jalal ja on minimalistlikus stiilis.