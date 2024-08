Lahutus kisub inetuks? Tanel ja Lauren Padari lahkuminekusse on kaasatud advokaadid

Mullu suvel abiellunud Lauren ja Tanel Padari lahkuminekusaaga on jõudnud uude punkti. Kroonika andmetel on Padarid jõudnud lahutusega lõpusirgele, ent vaidluste lahendamiseks, nagu näiteks ühisvara jagamine, on nad palganud nimekad advokaadid.