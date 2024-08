Päevad ei ole vennad! Tallinnas esineva legendaarse Šoti rokkbändi lavatagused nõudmised panevad imestama

Šoti alternatiivse rokkmuusika ansambel The Jesus and Mary Chain ehk vennad Jim ja William Reid naasevad 21. augustil üle 35 aasta Eestisse esinema. Ansambli looming on 1980ndate ja 1990ndate muusikamaastikku mõjutanud tähelepanuväärselt ja üsna tähelepanuväärsed on ka mõned nende lavatagused nõudmised kontserdikorraldajatele.