Vürtsitüdrukute teravad suhted said saatuslikuks: Spice Girlsi kokkutulek jääb kahe laulja tüli tõttu ära

Suured ansambli Space Girls fännid hoidsid juba mõnda aega pöidlaid pihus, et kunagine menubänd kokku tuleks ja taas koos muusikat esitaks. Nüüd on aga selgunud, et nii ei lähe. Vürtsitüdrukute kaks liiget on nimelt tulisesse tülli keeranud ja leppimist ei paista.