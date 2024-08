Kuhu kiiret on? Eestlanna Helena Koivust lahutanud Mikko Koivu pani uue kallimaga pulmakuupäeva paika

Soome endise hokitähe Mikko Koivu ja tema eestlannast abikaasa Helena Koivu keeruline abielu, lahutus ja läbisaamine on tähelepanu pälvinud nii põhjanaabrite meedias kui ka Eestis. Nüüd on selgunud, et hiljuti oma uue kallimaga kihlunud Mikko on oma tulevase pulmapeo kuupäeva paika pannud.