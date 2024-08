VIDEO | Swiftied pahased? Koomik Ari Matti Mustonen viskas New Yorgis esinedes Taylor Swifti üle nalja

Eesti koomik Ari Matti Mustonen teeb Ameerika Ühendriikides kõrget tähelendu ja on pälvinud sealsete tuntud koomikute heakskiidu. Otsapidi on Ari Matti jõudnud ka menuka komöödiasaatesse „Kill Tony“, mille raames esines ta viimati New Yorgis ja viskas seal Taylor Swifti üle kulmukergitavat nalja.