Alika sobinuks olümpiale? Internetis leviv vahva video kiidab lauljatari tantsuvõimekust

Lauljatar Alika Milova on tantsimisega tegelenud juba mõnda aega. Ka oma 2023. aasta Eurovisioni meediatutvustuses tõi ta välja, et tema hobideks on „breiktantsimine, räppimine ja poksimine“. Kuigi neid oskusi ta laval ei demonstreerinud, siis greenroom’i sobisid need küll.