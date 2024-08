Õnnelik juhus? Tšehhid tahavad Air Balticu lennuki ristida Eesti linna järgi, mis nende emakeeles tähendab roppust

Mõnda aega tagasi avas lennufirma Air Baltic oma kodulehel hääletuse, kus Baltimaade linnade nimede seast valitakse nende lennukitele nimed. Tore ettevõtmine on tingitud Balti keti 35. sünnipäevast.

„Nimetame 48 lennukit Balti linnade järgi, kusjuures iga Balti riik (Eesti, Läti ja Leedu) saab 16 nime. On au olla osa sellest väikesest, aga sügavast liidust! Oleme uhked, et meie lennukid saavad omale uued ilusad nimed just Baltikumi linnade järgi,“ seisab lennuettevõtte kodulehel. Hääletuse avasid nad 5. augustil ja hääletada saab 22. augustini, hääletada võivad eraisikud üle maailma.