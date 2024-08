Raha eest saab kõike? Madonna tahab sünnipäevapeo korraldada Pompei linna varemetes, kohalikud on marus

Uudistesaitide Mirror ja Daily Maili andmetel broneeris lauljatar enda sünnipäevaks,16. augustiks Itaalias Campanias asuva varemeis Pompei linna. Kuulduste kohaselt pidi Madonna 2200-aastase ajalooga Teatro Grande amfiteatri broneerimiseks ja selles ürituse korraldamiseks välja käima ligi 30 000 eurot.

Daily Maili andmetel on staar peole kutsunud umbes 500 külalist, nende hulgas on lauljatar Katy Perry koos abikaasa, näitleja Orlando Bloomiga ning ka Itaalia kultuuriminister Gennaro Sangiuliano. Kuigi ametnikud pole sündmuse toimumist veel avalikkuse ees ametlikult kinnitanud, siis kohaliku ajalehe La Repubblica teatel on Pompei linnapea Carmine Lo Sapio valmis Madonnat soojalt vastu võtma.

Allikate sõnul on itaallased šokeeritud selle üle, kui odavalt on Madonna saanud ajaloolise paiga sünnipäevpeoks broneerida. Meedias võrreldakse seda Pompei loovutamisega ja ennustatakse, et aset leiab kultuuripärandi kahjustamine. Kohalikud on väljendanud pahameelt, sest lauljatar võiks enda sünnipäeva vabalt kusagil ilusas Itaalia rannas pidada. Ei mõisteta, miks peab grandioosset prallet korraldama nii suure ajaloolise väärtusega kohas.

Eelmisel aastal tähistas Madonna oma sünnipäeva Portugali pealinnas Lissabonis, kus superstaar on ise mõnda aega varem elanud. Lauljatari sotsiaalmeediapostituste põhjal on teada, et pidu oli aktiivse iseloomuga: sõideti paadiga, tantsiti ning ratsutati mere ääres.