Vallaline Kristina Pärtelpoeg: keskmine Eesti mees ei julge minuga deitida

Vallaliselu elav Pärtelpoeg avaldas raadiosaates, et kohtingutel käimiseks on tal praegusel tegusal eluperioodil raske aega leida. Ta loodab aga, et ehk avaneb ta sügisel rohkem võimalusi vastassugupoolega tutvumiseks.

„Samas ma tean, et keskmine Eesti mees ei julge minuga deitida (kohtingutel käia - toim), sest minuga kaasneb nii palju tähelepanu,“ sõnas Pärtelpoeg. „Rahulikule inimesele on seda liiga palju. Ma mõistan, et see ei saa iga suvaline olla. See peab olema hästi enesekindel mees. Ta teab, mida ta tahab ja ta ei karda mind.“