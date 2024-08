Kaitsealal filmimine pälvis tähelepanu: Katy Perry sattus oma muusikavideo tõttu Hispaania võimude huviorbiiti

Vähem kui nädal tagasi andis lauljatar Katy Perry välja oma loo „Lifetimes“ muusikavideo, mis on filmitud kaunitel Hispaania saarestiku liivaluidetel. Nüüd on aga selgunud, et muusikavideo on linti võetud hoopiski ühel kaitsealal ja seda ilma loata. Seetõttu on video sattunud Hispaania võimude huviorbiiti.