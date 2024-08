STAARID TÜLIS | „Mees, käi pe***e!“ George Clooney saatis Quentin Tarantino sinna kohta ühel kindlal põhjusel

George Clooney ja Brad Pitt promovad oma filmi „Wolfs“ ning sellega seotud intervjuus ajakirjale GQ kasutati ka pisut vürtsisemaid väljendeid. Näitlejale on nimelt hinge peale jäänud, et Tarantino hinnangul ei kvalifitseeru filmitäheks, vahendab New York Post. Clooney tsiteeris ühte Tarantino intervjuud, kus kuulus režissöör imetles Brad Pitti, kui oma põlvkonna tegijat, aga Clooneyt ta polnud nõus filmitäheks nimetama.

Tarantino palus tolles intervjuus nimetada üks kuulus Clooney film, mis on tehtud peale millenniumit. Clooney arvates on peale millenniumi olnud tema karjääris parim osa. „Praegu ma tunnen, et olgu mees, käi pe***e!“ ütles Clooney omapoolse krõbeduse. Samas nentis ta, et tal on olnud suur õnn osaleda filmides, millel on olnud hea režissöör ja stsenaarium. Clooney mängis koos Tarantinoga filmis „From Dusk Till Dawn“ ning nentis, et see koostöö oli täitsa talutav.