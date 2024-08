Muusik Stefan oma grillimeistri karjäärist: eks isale meeldib palju sõna sekka öelda, aga lõppotsus on ikka minu taga

„Nii palju kui ma oma lapsepõlvest mäletan, mu vanemad olid kogu aeg pliidi taga, olin ümbritsetud köögieluga ja ühel hetkel avastasin, et olen ka seal. Isa ütles, et ei lähe mängima, aitad mind ja ma aitasin, polnud probleemi,“ meenutas Stefan, kes on Stef Grilli omanik ning lisas, et tema isale, kellel on Viljandis ka oma toidukoht, meeldib oma poja asjadesse väga palju sekkuda. „Eks isale meedlib palju sõna sekka öelda, aga lõppotsus on ikka minu taga, kuid ilma tema abita poleks ma täna siin ja kindlasti olen talle suure tänu võlgu.“