ETV hittsaade tuleb tagasi, aga mitte kodukanalile! Miks liikusid „Kodukäijad“ hoopis Elisasse?

„Kodukäijad“ on saade, kus elustiiliekspert Anu Saagim, kultuurikuller Mart Juur ja arhitekt Raul Vaiksoo on kehastunud detektiivideks ja tutvuvad tuntud inimeste elamistega. Kuulsad eestlased avavad kolmikule oma kodu uksed ja detektiivitriol tuleb oma kogemuse, terava nina ja tunnetuse abil ära arvata, kelle koju on nad sattunud.