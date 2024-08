Kes oleks võinud arvata! Rowan Atkinson paljastas, mis ta tegelikult oma Mr. Beani tegelaskujust arvab

Rowan Atkinson tunnistas intervjuus ajakirjale GQ, et talle ei meeldi tema Mr. Beani tegelaskuju. Atkinson võrdles Mr. Beani 9-aastasega, kes on täiskasvanu kehas kinni. Atkinsonile on vastukarva ka see, et Bean on enesekeskne ja et ta ei ilmuta mitte mingil määral lahkust ega empaatiat.

Juba kolm aastat tagasi avaldas Atkinson, et Mr. Beani mängimine oli tema jaoks kurnav. Samas intervjuus kukutas ta ka tulevikulootused, kui sõnas, et ei taha kindlasti seda tegelaskuju enam mängida: „Ma ei naudi Mr. Beani mängimist. Sellega kaasnev vastutus ei ole meeldiv“.

Näitleja on komöödiaga teeninud umbes 140 miljoni euro suuruse varanduse ning unustamatu koomikustaatuse. Siiski on hoopis 2003. aastal ilmunud „Johnny English“ toonud mehele numbrite järgi rohkem kuulsust, kui miljoneid teeninud Mr Bean. Üllataval kombel tunnistas Atkinson, et talle ei meeldi mängida ka Johnny Englishit.

69-aastane näitleja hakkas Mr. Beanina kuulust koguma 1990. aastast. Filmi keskmes on lapsemeelne tegelane, kes armastab üle kõige oma kaisukaru. „Ma pean end distantseeruma, et saaksin teda mängida. Beanil on süütust, aga ka anarhilist instinkti ja lapse kompromissitut loomust,“ kirjeldas Atkinson. Maailmakuulus tegelane kandis algselt nime Mr. White, kuni loojad otsustasid tegelaskujule nime anda hoopis köögivilja järgi.

Atkinsoni isa oli jõukas talupidaja, mis võimaldas lapsel erakoolis käia. Näitleja ise on kirjeldanud, et ta oli nooruses vaikne, kuid kangekaelset laps, kes armastas filme ja imetles prantsuse koomikut Jacques Tatit. Atkinsoni näitlejaks saamine tuli paljudele lähikondlastele üllatusena, sest ta lõpetas Newcastle’i ülikooli hoopis elektrotehnika erialal ja jätkas doktorantuuris Oxfordis. Atkinsoni esimene filmiroll oli James Bondi filmis „Never say never again“ (1983).