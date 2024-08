FOTOD | Aidu tuulepargi avamine jäi Oleg Sõnajala ja tema noore pruudi lembehetkede varju

2023. aasta alguses tuli avalikuks, et ettevõtja Oleg Sõnajalg (64) on leidnud endale tunduvalt noorema kallima: tema südame on võitnud 25-aastane Catherine Raudvere. Möödunud aasta suvel teatas paar sotsiaalmeedias, et nad on kihlunud. Abieluettepanek tehti kaunil La Gomera saarel. „Üks neid päevi, mida ma igavesti hindan,“ kirjutas Raudvere sotsiaalmeedias toona rõõmsalt.