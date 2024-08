Gerli Padari tütar Amanda Rebeca valmistub ülikooliks üllataval erialal: sain võimaluse end hoopis teistsuguses valdkonnas teostada

Amanda Rebeca avaldas TV3 portaalile , et sügisel asub ta Tallinna Tehnikaülikooli toidu- ja biotehnoloogiat õppima.

Neiu, kes on varasemalt kanda kinnitanud meelelahutusmaailmas, valis säärase õppekava, et omandada midagi hoopis teistsugust. „Kuna olen nende erialadega (tantsimine ja näitlemine - toim) juba kokku puutunud ja tahan oma teadmisi laiendada, siis valisin pigem midagi, mis oleks minu jaoks uus ja huvitav ning mis avaks võimaluse end teostada hoopis teistsuguses valdkonnas.“

Amanda paljastas ka, et oma kallimaga nad kokku veel ei koli, vaatamata sellele, et mõlemad on nüüd kooli lõpetanud ning täiskasvanuikka jõudnud. „Lõpetasime keskkooli küll samaaegselt, kuid kallim läbib mul enne ülikooli kaitseväe,“ selgitas ta.