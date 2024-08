Filmi „The Notebook“ staar suri samasse haigusesse, mida põdes filmis tema tegelaskuju

Näitleja poeg avaldas alles juunis Entertainment Weeklyle, et Rowlands on haigusega juba viis aastat võidelnud ning et ta põeb ka raskekujulist dementsust. Cassavetes rääkis: „Ma panin oma ema mängima vanemat Alliet ja me veetsime palju aega Alzheimeri tõvest rääkides, sest tahtsime olla võimalikult autentsed, kuid nüüd ongi ema see, kes haigust päriselt põeb.“ Lavastaja sõnas, et ta pole mitte ainult uhke filmi edu üle, vaid vaatab soojalt tagasi ajale, mida ta sai võtetel koos emaga veeta.