Eestit külastab Läti imelaps: Urissaare Kantri Laval teen asju, mida ma pole varem mitte ühelgi kontserdil teinud!

Minu parim kontsert, mille olen seni andnud, oleks üks minu viimastest (kuigi ma loodan, et Urissaare Kantri muudab seda), mille ma andsin ühes laudas Lätis. Võite mõelda, mis on erilist kontserdil laudas, kuid see oli nii ilus - õhkkond, tuled, inimesed, kõik nautisid seda, ma arvan, sama palju kui mina.

Minu lemmik kantriartist Lätist on Sestā Jūdze ehk 6th Mile. Nad on puhas vana stiili kantri. Tõenäoliselt kõige autentsema kõlaga kogu Lätis.

Ma tõesti loodan lihtsalt festivalil lõbutseda ja seda nautida. Ma esinen esimesena, nii et mul on palju aega festivali ka pärast lihtsalt külastajana nautida.

Ma tean, et Urissaare Rantšo on ilus koht Eestis, mida mul oli eelmisel aastal keeruline leida, kui käisin seal festivali eelüritusel (tagutel) esinemas. See oli suurepärane kogemus ja ma olen väga elevil, et saan sel aastal olla festivaliesinajete nimekirjas.

Minu lemmik kantriartist on Morgan Wallen või Luke Combs. Ma arvan, et nad on mõlemad suurepärased, mulle meeldivad nende laulud, hääled ja kõik muu nende juures.

Millised on ootused Urissaare Kantri Festivali osas, kes on lemmikartistid ja milliseid instrumente Edvards mängub, sellest võite lugeda allpool.

2024 aasta alguses pälvis Edvards Läti muusikaauhinna, Kuldmikrofoni, parima kantrialbumi eest. Oma mitmekülgse pilli- ja lauluoskusega on ta Urissaare Kantri Festivali jaoks ideaalne esineja. Tema muusika on tugevalt mõjutatud kantrimuusikast, kuid tema lähenemine muusikale on kaasaegne. Nii saab kontserdikülastaja tema live-esinemise ajal nautida kitarriga saadetud madalat baritoni lummavates ballaadides ja seejärel võib elektrooniline taustviis viia tantsitava looni. Lisaks hea huumor. Edvardsi kontserdilt on elamus garanteeritud.

Lemmikinstrument mida mängid?

Minu lemmikinstrument, mida mängida, on kitarr, kuna see on minu jaoks kõige lihtsam. Ma mängin palju instrumente, alustades klaverist kuni viiulini. Kuid kitarr on see, milles ma olen parim. Kuigi kui mängid nii palju instrumente nagu mina, ei saa sa ühtegi neist väga hästi mängida.

Lemmik muusikažanr peale kantri?

Mulle meeldib ka popmuusika. Ma arvan, et see käib käsikäes kantrimuusikaga, eriti Ameerikas. Need poisid seal on juba mõnda aega neid žanre seganud ja ma arvan, et see kõlab tõesti hästi. See on ka midagi, mida ma ise püüan teha.

Mida soovite öelda Urissaare Kantri festivali külastajatele, kes tulevad teid kuulama/vaatama?

Ma tõesti loodan, et inimesed annavad mulle võimaluse ja kuulavad, mida mul neile pakkuda on. Ma teen seal laval kindlasti asju, mida ma pole teinud ühelgi teisel kontserdil kusagil mujal, nii et kindlasti ärge jätke seda vahele. Ma tahan ka oma eesti keele oskusi näidata. Noh, tehniliselt mul neid oskusi pole, kuid ma püüan kindlasti veidi eesti keelt rääkida. Nii et kui tahate naerda - tulge minu kontserdile.

Edvards Strazdiņš on Urissaare Kantri Festivali pealaval reedel, 16.augustil kell 18.00. Osta piletid siit!