Silvia Ilvesel on probleeme vanima poja kasvatamisega: 13-aastane inimhing ihkab ikka ise oma ämbreid kolistada, midagi pole teha

„Lisaks pintseldamisele muidugi mõtisklen ka, et mida emana küll valesti teinud olen, et mu 13-aastane nii kangesti oma emale ja isale - ent eelkõige iseendale -, muresid kaela tuua soovib... Kas neid siis vähe on viimased pea kaks aastat olnud...“ sõnas Ilves. Oma probleemidest tahtis ta rääkida otse ja ausalt. „Mul on väga raske oma teismelise pojaga, kes kõigub iga päev hea ja kurja vahel.“

Tšellist märkis aga, et politseid ta enda probleemidesse pojaga kaasata ei soovi. „Politsei üle noored irvitavad ning mundrimeestel pole mõtet ju iga teismelise tempusid ohjata. Kuulab teismeline kõik ära ilusti, mis „suurtel“ öelda on ning jätkab edasi samamoodi. Tean, et kui last vabadusega piirama hakkan, tekitan bumerangi. Tundub, et ma ei saa oma last lolluste eest kaitsta. 13-aastane inimhing ihkab ikka ise oma ämbreid kolistada, midagi pole teha.“