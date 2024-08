KLÕPS | Mis juhtus?! Jaagup Kreem näitab ennast hoopis uuest küljest

Terminaatori solist postitas Instagrami foto, kus ta näeb välja pigem Willie Nelson kui Axl Rose. Jaagup Kreemil on peas kauboi kaabu ja vööl tulirelv. „Urissaare kantripeoks on Termikas valmis, kuul rauas ja lipp kõrgel. Enam pole midagi mõelda, boots’id jalga, stetsonid pähe ja jooksuga kohale!!! Muide, ka indiaanlased on teretulnud,“ kirjutab Kreem postituse juurde.

10. Urissaare kantrifestival toimub 16.-17. augustini ning Kreem astub seal esinejana esmakordselt üles. „Oleme sellest nii palju kuulnud ja olen sinna vaatajana tahtnud juba ammu minna, aga pole lihtsalt jõudnud. See pidi tõeliselt lahe festival olema. Nüüd küsiti meilt, kas tahame seal esineda. Muidugi tahame!“ rääkis Kreem Kroonikale juuli lõpus. „Tiit Kikas ostis ekstra selle festivali pärast pedal steel kitarri! Harjutab seda iga päev ja ütleb, et saab juba lihtsamate lugudega maha. Tegelikult õpitakse seda pilli muidugi terve elu ja see pidi üldse üks maailma keerulisemaid instrumente olema. Aga ma usun, et Tiit saab hakkama,“ lisas ta entusiastlikult.