Rootsi tõsielusaate osaline suri ootamatult seriaali võtetel

50-aastane rootslane suri kolmapäeval Norras tõsielusarja „Berget“ võtete ajal. Seriaalis peavad osalejad ronima Stetindi mäe otsa ning sellest protsessist valmib saade. Tõsielusaates saab kaasa elada pingutustele ja takistustele, mis ootavad osalisi ees Norra põnevama mäe otsa ronimisel, vahendab Ilta-Sanomat. Norra rahvusringhäälingu andmetel sai üks mees võtete ajal infarkti. Teda üritati koheselt elustada, kuid see ebaõnnestus. Selle kohta, mis võis põhjustada mehe surma ja mis võtetel täpsemalt toimus, on algatatud juurdlus.

Produktsiooni eest vastutav TV 4 on avalikustanud, et surmajuhtum leidis aset tõsielusarja filmimise algusjärgus. Esialgu ei ole veel otsustatud, kas võtetega jätkatakse.

„Saame kinnitada, et üks osaleja suri ootamatu haiguse tagajärjel,“ ütles TV 4 kõneisik Karin Nyman Aftonbladetile. Tema sõnul on oluline välja uurida, mis täpselt juhtus. Samme astutakse ka selle nimel, et toetada hukkunu omakseid, seriaali teisi osalejaid, võttemeeskonda ning kohapealseid abilisi.

Režissöör Petter Alexis Askergen postitas kaastundeavalduse Instagrami. „See on nii kohutav! Mul oli eile vaba päev ja ma polnud õnnetuse ajal võtteplatsil. Käisin jooksmas ning pärastlõunal kontorisse jõudes sain kohe aru, et juhtunud on midagi hirmsat. Alguses oli kõik nii sürreaalne ja arusaamatu. Lihtsalt šokk! Mind valdas abituse tunne, et ma ei saanud olla teiste juures, kui see juhtus. Peale seda tuli kõikide võtteplatsil viibinud osalejate ja töötajate eest hoolt kanda, kui nad Köpsviki hotelli tagasi tulid. Siis tulid kõik emotsioonid uuesti tagasi. Ma ei suuda seda kurbust sõnadesse panna. Olen mõtetes hukkunu perega, sugulastega, osalejatega ning kõikide kohalike töötajate- ja produktsiooniga.“