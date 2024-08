Eurolaulikutest sai roosiaia vastuvõtule kutse vaid Puuluup. Kohver: ise ka ei kutsuks ennast sinna ausalt öeldes

Tavaliselt on president roosiaeda kutsunud kõik need, kes Eestit Eurovisioonil esindavad. Sel aastal olid nendeks 5MIINUST ja Puuluup looga „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“. Unikaalne kooslus saavutas Rootsis Malmös toimunud lauluvõistlusel võimsa etteastega 20. koha. See aga polnud piisav, et üritusele täies koosseisus saada: vastuvõtule on oodatud vaid Puuluup.