KLÕPS | „Ebareaalne kontsert!“ Stefan nautis Münchenis paduvihmas Adele’i kontserti

Stefan jagas sotsiaalmeedias mitmeid pilte ja videoid sellest, kuidas ta Adele’i kontserti Münchenis kuulamas käis. Fotodel on näha kihvti ilutulestikusõud, tossupaelu siduvat Adele’i, lauljatari suurhitte ja palju toredat, mis kontserdil toimus. Ühes videos on näha, et Adele’i esinemise ajal kallas nagu oavarrest ja teisest nähtub, et vihm Stefanit ja tema abikaasat Victoriat kontserdi nautimisel ei peatanud.