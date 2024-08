Saaga jätkub! Filmi „It Ends With Us“ Blake Lively ja Justin Baldoni kismast tulid avalikuks uued paljastused

Blake Lively on rääkinud, et tal oli mitmeid erinevaid episoode, kus Justin Baldoni tekitas temas filmivõtetel ebamugavustunnet, vahendab meelelahutusportaal TMZ. Portaalile on asjasse pühendatud inimesed rääkinud, et ühes stseenis pidi Justin Blake’i õhku tõstma. Justinil on aga juba ammusest ajast probleemid seljaga. Enne võtet läks Baldoni oma treeneri juurde uurimaks, kui palju Lively kaalub ning kuidas oma selga paremini toetada.

Blake kuulis tagantjärele Justini kommentaarist, ja tundis, et mees kritiseeris tema kehakaalu. Väidetavalt häiris see kommentaar Blake’i, sest ta oli enne võtteid sünnitanud neljanda lapse 2023. aasta veebruaris. Lisaks on kõikidele osapooltele lähedalseisvad allikad sosistanud, et Blake oli tundnud ennast ebamugavalt suudlusstseeni ajal. Naise hinnangul viivitas Baldoni suudluse lõpetamisega kauem, kui oleks pidanud.

Võttetiim ja näitlejad linateosest „It Ends With Us“ on nõus, et filmi peategelaste vahel oli kindlasti hõõrdumist, kuid Justin ei ole tingimata nii halb tegelane, kui teda portreteeritakse. Mitmed inimesed, kes on filmi juures töötanud toetavad teda jätkuvalt. Teised allikad aga annavad teada, et kahe peategelase skandaali mängitakse suureks eesmärgiga filmile reklaami teha.