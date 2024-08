Pärtelpoeg polegi vallaline? Meedias avaldatud artikkel pani Kristinat salapäraselt oma suhtestaatust kommenteerima

Kristina postkast oli meeste kirjadega täitunud eile pärast seda, kui oli ilmunud üks Kroonika artikkel. Too lugu, mille pealkirjas seisis Kristina lause, et keskmine Eesti mees ei julge temaga deitida, kajastas Kristina väljaöeldut Kiss FMi saates „Kiss sa oled?“, kus tegus naine rääkis 30. eluaastates kohtamas käimisest ja kaaslase leidmise keerukusest. Saade oli ilmunud eelmise nädala kolmapäeval, kuid linti võetud varem.

Vallalise elu elav Pärtelpoeg avaldas raadiosaates, et kohtingutel käimiseks on tal praegusel tegusal eluperioodil raske aega leida. Ta loodab aga, et ehk avaneb ta sügisel rohkem võimalusi vastassugupoolega tutvumiseks.