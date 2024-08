Kas „Õhtu!“ ja „Ma näen su häält“ jätkavad? Selgus, mis saab beebiootel Piret Laose saadetest

Pihel aga rääkis välja, kuidas kõik välja hakkab nägema. Selgus, et beebiootel eetrinäol on mitu rauda tules enne puhkusele suundumist. „Pireti juhitud saate „Ma näen su häält“ jõuame enne tema lapsepuhkusele minekut ära salvestada,“ avalikustas kanali juht, et teletopis figureerinud show on tulemas sel sügisel tagasi.

Ka argipäevadel eetrisse mineva jutusaatega ei peaks probleeme olema ning praeguseks hetkeks pole veel mõeldud, et kes ainsa naissaatejuhi asendajaks peaks saama. „Piret teeb „Õhtu“ saadet edasi, kuni enam teha ei saa. Me ei ole ausalt öeldes tema asemele kedagi veel vaadanud. Kuna „Õhtu“ on meeskonnasaade, siis nad ise peavad tegema otsuse, kuidas tahavad jätkata. Piret on väge täis, ja kuna see pole tal esimene laps, siis eks ta teab ise, kuidas ja millal tagasi tulla,“ leiab Pihel.