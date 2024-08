Pulmakellad helisegu! Selgus, millal „Reporteri“ telenäost saab abielumees

„Aasta kihlatud ja aasta pärast abikaasad,“ hõiskab tulevane proua Koort oma Instagrami kontol. Selgub, et kuus aastat tagasi tutvunud paar on pannud paika pulmakuupäeva - liit sõlmitakse 15. augustil 2025. aastal. Telenäo väljavalitu sõnul on uskumatu mõelda, et täpselt aasta pärast astub ta altari ette.