VÕRDLE | Üks USA „Maskis laulja“ kostüüm on Eesti versiooniga väga sarnane. Mida arvab asjast saate produtsent Kaupo Karelson?

„USA maskisaate uues hooajas tundub, et üks tegelane on saanud inspiratsiooni Eesti maskisaate Malekuningast. Skandaali pole, piisavalt erinev, et Liisi (Liisi Eesmaa - toim) autoriõiguseid oleks rikutud, ja formaadi sees on ideede kasutamine soositud. Aga Hanno Pevkuri Ukraina laulu esitus oli ikka tõeliselt erakordne selles kostüümis,“ kommenteerib saate produtsent Kaupo Karelson Kroonikale.