PODCAST „SOUNDCHECK“ | Sisulooja Liis Velskeriga depressioonist, ülekaalust ja nendest kõige mustematest mõtetest

Velsker tunnistab kohe episoodi alguses, et tema elu on olnud värvikirev - nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. Ta on võidelnud tugeva ülekaalu, depressiooni ja ärevushäiretega. „Mu tätokate lugu algab ka sellest, et ma olin 13, kui ma tegin oma esimese tätoveeringu. Mu emme ütles mulle, et kui ma kaalun alla 100 kilo, mis on 13 aastase kohta suhteliselt palju, et siis ma saan oma esimese tätoveeringu,“ meenutab Velsker lauljataridega vesteldes.