Lähedased allikad: printsess Catherine’i tegelik olukord on keerulisem, kui paljud arvavad

Paljud kuninglikud fännid olid rõõmsad, kui hirmutava diagnoosi tõttu avalikkuse eest kadunud printsess Catherine juunis taas rahva ette astus. Seejärel on ta teinud veel paar avalikku esinemist, kuid ühtegi suuremat intervjuud pole ta andnud ning avalikkusega suhtleb ta vaid Kensingtoni palees filmitud videote vahendusel.

Naeratava printsessi nägemine on pannud paljud kuningliku perekonna jälgijad arvama, et Catherine’iga on kõik korras. Daily Mailiga kõnelnud printsessi siseringi kuuluvad allikad väidavad, et tegelikult pole naise elu üldse nii lilleline.

Kuigi kuninglik perekond ja palee juurde kuuluvad ametnikud on juba mõelnud, millal võiks Catherine naasta oma täiskohaga tööülesannete juurde, on see aeg veel kaugel. Vähemalt palee hingeeluga kursis olevate allikate hinnangul.

„Selleks pole veel õige hetk. See on olnud tema jaoks raske, väga raske aeg. See aasta on olnud kogu perele tõeliselt raske. Ja nagu ta ise ütles, pole ta olukorrast ikka veel täielikult toibunud,“ jätkab allikas.

Tema sõnul on Catherine’i paranemise suund positiivne, kuid tema avalikus rollis pole lähiajal suurt muutust oodata. „Keegi pole tema tagasituleku ajakava paika pannud,“ kinnitab allikas.